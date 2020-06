Prof. Ascierto: “Spero che la Juve vinca contro il Napoli. A De Laurentiis manderò un messaggio dopo la partita”

Il Dottor Paolo Ascierto, direttore unità oncologica dell’ospedale Pascale, è intervenuto a Tuttosport per parlare del vaccino per il Coronavirus e della gara Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia e in programma mercoledì sera a Roma.

Ecco le sue parole:



“Vaccino? Quello che stiamo sperimentando noi del Pascale con la Takis è ancora a livello di test sugli animali, ma a novembre dovremmo passare all’uomo. Intanto, da Oxford, il vaccino potrebbe essere pronto ad ottobre.

Finale? Sono contento che tocchi alla mia Juventus contro il Napoli: un po’ perché questa partita è diventata un classico del campionato italiano e poi perché per me è un derby.

Messaggio a De Laurentiis? No, sono scaramantico. Nel caso gli manderò un messaggio dopo la partita. Oltre a questo, sarò sempre grato a De Laurentiis per la su vicinanza in questi mesi: ci ha sempre chiamato e ha donato anche materiale per, dimostrandosi molto generoso.

Pronostico della Finale? Dico e spero Juve. Magari con un gol di Ronaldo, le finali sono partite sue. Ma temo che si possa arrivare anche ai rigori”.