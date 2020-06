RAI – Milik, prime schiarite tra Napoli e Juve: c’è Bernardeschi nei piani del club azzurro!

Ciro Venerato, collega esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni de La Domenica Sportiva, per parlare del mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Prime schiarite tra Napoli e Juve per Milik. Il Napoli ha sempre rifiutato contropartite tecniche fino ad oggi ma sembra che ci sia un giocatore che possa far vacillare il Napoli.

Agli azzurri piace molto Bernardeschi, valutato 20 milioni dal Napoli. Il polacco invece per i partenopei costa 50 milioni di euro. La Juve quindi dovrebbe aggiungere un conguaglio di 30 milioni. Primi approcci per una trattativa che potrebbe decollare in caso di partenza di Callejon“.