KOULIBALY NAPOLI – Quest’oggi, sulle sue pagine, il noto quotidiano Il Mattino ha inquadrato la situazione riguardante l’addio di Kalidou Koulibaly, che sembra man mano che passa il tempo sempre più lontano da Napoli. Addio ancora incerto poiché il granitico centrale non ha mai fatto trapelare l’intenzione di lasciare il club, anche se, come ha fatto capire oggi lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis in un’intervista, tutti possono partire con la giusta offerta.

Kalidou Koulibaly (quasi 29), al Napoli dal 2014

E allora Koulibaly comincia a guardarsi intorno con Fali Ramadani, l’agente, che pochi giorni fa gli ha portato a Napoli delle offerte da alcuni dei club più importanti d’Europa. Ora al procuratore il lavoro di mediare, eventualmente, tra l’offerta dei club e la domanda di minimo 90 milioni di euro da parte del patron azzurro. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

KOULIBALY NAPOLI, SI PROCEDE VERSO LA CESSIONE

“Fali Ramadani è stato a Napoli, lo scorso giovedì, per salutare i suoi assistiti, accertandosi che Diego Demme continuasse al meglio nel suo periodo di integrazione al gruppo, spiegando a Nikola Maksimovic che stanno continuando le trattative per il suo rinnovo, mentre con Koulibaly si è discusso anche di futuro e di prospettive“.

“Ramadani ha spiegato a Koulibaly che ci sono diverse squadre che hanno mostrato interesse, che anche durante l’emergenza Covid hanno preso informazioni concrete sul suo conto: Psg, Liverpool, Manchester United che da tempo lo seguono e che stanno cercando un centrale di livello internazionale. A queste vanno aggiunte altre due formazioni di Premier League: il Manchester City ha manifestato il gradimento di Guardiola per un eventuale arrivo del centrale senegalese; poi c’è il Newcastle, ma solo se ci sarà il closing per il passaggio del club sotto l’egida del fondo d’investimento saudita“.

“Si spingerà per la cessione, chiedendo anche di abbassare la soglia dei 90 milioni che De Laurentiis continua a chiedere per la cessione, ma senza arrivare al muro contro muro“.