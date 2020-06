Koulibaly, l’avvocato: “Sull’ammutinamento le posizioni si sono ammorbidite: i calciatori temono il danno d’immagine”

Fulvio Marrucco, avvocato di Kalidou Koulibaly, è intervenuto ai microfoni di “Radio Marte” nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete“. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Rischio tribunale per i calciatori del Napoli? L’ipotesi esiste è durerà ancora qualche anno anche se mi sembra che le posizioni si siano ammorbidite. Gattuso, anche grazie a Giuntoli, ha portato un’aria diversa”.

“I giocatori, più che le multe, temono l’eventuale giudizio per i danni d’immagine. Credo che alla fine, in un modo o nell’altro, anche per via della questione stipendi, forse i giocatori rinunceranno a qualcosa”.

“Se il Napoli dovesse vincere la Coppa Italia, la questione si potrebbe risolvere dall’interno. Credo che la squadra stia dando il massimo e si sia ricompattata. Il Napoli è stato fermato nel momento migliore della stagione dal Covid, nelle ultime gare stava dimostrando di essere la seconda squadra d’Italia”.