Boga-Napoli, il Ds del Sassuolo ammette: “Giuntoli ci ha contattato, ci sentiamo. Sul calciatore anche altri club, ma…”

Il Napoli è forte su Jeremie Boga. L’esterno del Sassuolo, non è un mistero, piace alla dirigenza partenopea. Il calciatore non tornerà al Chelsea e nelle ultime settimane, più volte, la società emiliana ha ripetuto la volontà di farlo restare in neroverde.

Ma se ci sarà insistenza da parti di top club, anche il 23 enne potrebbe cercare di convincere il suo club per cambiare maglia.

Giovanni Rossi, direttore sportivo del Sassuolo, è intervenuto a Sky Sport e ha parlato del possibile trasferimento dell’atleta in azzurro:

Boga? Abbiamo sistemato la situazione cercando di trovare un accordo con il Chelsea ai tempi del Covid-19. Era una situazione un po’ complessa.

Il Napoli? Giuntoli ci ha contattato, ci sono stati anche altri interessamenti per Boga, ma in questo momento siamo concentrati sul campionato e allo stesso tempo stiamo cercando di capire l’evolversi delle situazioni”.