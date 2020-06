Arrivano le congratulazioni di Camilo Zuniga per il suo connazionale Ospina, uno dei protagonisti assoluti della semifinale di Coppa Italia disputata tra Napoli e Inter:

“Congratulazioni, amico. Una finale in più! Per me, il miglior portiere che la Colombia abbia mai avuto”, scrive l’ex Napoli in un suo post su Instagram.

https://www.instagram.com/p/CBbTZHynmW1/?utm_source=ig_web_copy_link