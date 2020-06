A riportarlo è il quotidiano fiorentino La Nazione: il contratto di Nikola Milenkovic con la Fiorentina è in scadenza nel 2022 e per il rinnovo la situazione non è in discesa.

Tra i nomi seguiti dal Napoli per rinforzare la sua linea difensiva c’è proprio il suo. Milenkovic, infatti, potrebbe diventare concretamente un obiettivo nel caso in cui Kalidou Koulibaly dovesse essere ceduto.