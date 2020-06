NAPOLI INTER FORMAZIONI PROBABILI – Oggi, 13 giugno 2020, il Napoli tornerà a masticare calcio sul prato verde del suo stadio San Paolo dopo 105 giorni dalla sua ultima apparizione pre-lockdown proprio nell’impianto di Fuorigrotta. L’ultimo match giocato dagli azzurri è stato il 2-1 a favore con il Torino di Moreno Longo. Oggi il pubblico di Napoli, lontano per la prima volta dalla sua “seconda casa” dopo 13 anni (l’ultima volta accade in Serie B nel 2007, vittoria interna contro il Piacenza per 1-0), potrà comunque tornare a tifare per i suoi beniamini, via televisione.

Poco più di dodici ore allo scontro con l’Inter, nel primo match per gli uomini di mister Gattuso dopo la ripresa delle attività avvenuta ieri con lo 0-0 che ha portato la Juventus a battere il Milan nel doppio confronto e ad accedere alla finale. Sono iniziate, allora, a circolare le ultime indiscrezioni su quelle che saranno le probabili formazioni di ambedue le squadre.

NAPOLI INTER FORMAZIONI PROBABILI, POCHI DUBBI PER LE SQUADRE

Le formazioni di partenza a loro modo sembrano essere grossomodo delineate, con rientri fondamentali – visti i mesi trascorsi per recuperare alcuni infortunati – ed assenze altrettanto fondamentali.

Il Napoli, tornato al 4-3-3 sotto la gestione Gattuso, dovrebbe partire così dal primo minuto: Ospina ancora favorito su Meret, il colombiano dovrebbe continuare a scendere da subito in campo nel ballottaggio più aperto di quest’oggi; difesa quasi obbligata con i terzini Di Lorenzo e Mario Rui in formissima su tutti, mentre Maksimovic verrà affiancato stavolta da Koulibaly e non da Manolas come nelle ultime uscite, per l’assenza del greco; Demme ancora titolarissimo al centro del campo con Zielinski e, probabilmente, Allan ai lati, mentre Fabian Ruiz dovrebbe sedere in panca poiché recuperato in extremis per la gara; nel tridente offensivo confermati il capitano Insigne e Mertens che verranno affiancati da Politano, mentre Callejon sarà probabilmente in panca dall’inizio per gli stessi motivi di Fabian.

Antonio Conte, invece, dovrebbe schierare così la sua Inter: torna Handanovic dai pali, dopo varie assenze per infortunio (nello 0-1 dell’andata giocò infatti Padelli); con Godin infortunato, in difesa spazio a Bastoni al fianco di De Vrij e Skriniar; centrocampo a 4 col trequartista dietro le punte, Eriksen dovrebbe partire titolare quest’oggi con arretrati Brozovic e Barella, sulle fasce probabili Ashley Young e Candreva; confermatissimi i gemelli del gol nerazzurri Lukaku e Lautaro Martinez.

NAPOLI INTER COPPA ITALIA, AL VIA ALLE ORE 21

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne (C). All. Rino Gattuso.

INTER (3-4-1-2): Handanovic (C); Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, A. Young; Eriksen; Lautaro M., Lukaku. All. Antonio Conte.