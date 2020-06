Coppa Italia, Juve-Milan 0-0: i bianconeri passano il turno per gol fuori casa

In attesa di Napoli-Inter di domani, viene già svelata la prima finalista della Coppa Italia , la Juventus.

Ronaldo ha fallito un rigore nel primo tempo dopo un fallo di Conti . Immediatamente dopo al rigore sbagliato, il Milan rimane in 10 per tutta la partita dopo un fallo killer di Rebic ai danni di Danilo. I bianconeri comunque passano il turno per il gol fuori casa nell’1-1 dell’andata al San Siro. La squadra di Sarri è in attesa di conoscere l’altra sfidante per la finale del 17 giugno.

LEGGI ANCHE – Bollettino regione Campania, 0 positivi su 4115 tamponi