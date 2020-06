NAPOLI INTER COPPA ITALIA – Quest’oggi, sulle sue pagine, il noto quotidiano La Gazzetta dello Sport ha fornito ai lettori un’analisi tattica della gara che attende il Napoli stasera. La semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter come gara per ripartire dopo lo stop dovuto al Covid-19 è un’impegno complesso (per entrambe le squadre, ovviamente). Sarà una sfida di nervi per accedere alla finale del 17 giugno, la Juventus attende di conoscere la sua sfidante.

Nell’analisi fornita dalla Rosea ecco come, “in una sfida tra ex mediani oggi allenatori” come Rino Gattuso e Antonio Conte, il match si giocherà tutto a centrocampo. Conteranno forza fisica, velocità di pensiero, nervi saldi e resistenza, molto spesso concentrati in mediana. Anzi, più precisamente secondo il quotidiano, nel duello chiave tra Diego Demme e Christian Eriksen. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

NAPOLI INTER COPPA ITALIA, LA LOTTA VERA SARÀ AL CENTRO DEL CAMPO

“Rino Gattuso contro Antonio Conte, due ex mediani diversi nell’interpretazione del ruolo, più difensivo Gattuso e più assaltatore Conte, ma per lunghe stagioni abitatori delle terre di mezzo, dove scorre il gioco“.

“Luogo comune vuole che Gattuso e Conte siano tecnici motivazionali, mossi dallo spirito guida dell’intensità. È un riflesso condizionato, continuiamo a percepirli come li abbiamo visti giocare. Intensi erano da calciatori e intensi sono rimasti nell’esercizio del nuovo mestiere“.

“In campionato il Napoli è la squadra leader nel possesso palla: 59,79% di media contro il 59,28% della Juve di Sarri: come si spiega? A gennaio Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha completato l’acquisto giusto per Gattuso. Gli ha preso Diego Demme, un Gattuso meno assatanato, ma con

maggior piede e visione, un «regidiano», metà regista e metà mediano“.

“Il punto nevralgico (del match ndr)? La cabina di regia del Napoli (Demme) e la trequarti dell’Inter (Eriksen) si sovrapporranno di continuo e diventeranno un punto cruciale della scacchiera. Prevarranno la solidità e il razionalismo del tedesco-calabrese o si imporranno i tiri avvelenati e gli assist lucenti dell’amletico danese?“.