FINAL EIGHT CHAMPIONS – Stando a quanto riporta quest’oggi il noto quotidiano Il Corriere dello Sport, la UEFA starebbe ultimando l’organizzazione straordinaria delle sue due competizioni per il mese di agosto. Avanza l’ipotesi delle Final Eight, come già era stato presagito qualche settimana fa, ovvero sfide secche tra le contendenti dai quarti di finale fino all’atto finale, per concludere in pochi giorni sia Champions che Europa League.

Napoli-Barcellona 1-1 (25/2/20), qui il gol di Dries Mertens

Due scenari diversi per le due coppe: la coppa dalle grandi orecchie verrà giocata probabilmente in Portogallo, la competizione comprimaria invece verrebbe ultimata in Germania. Non scelte a caso, visto che i due paesi sono stati i primi a far ripartire i propri campionati nazionali. Ovviamente, però, per il Napoli c’è da superare l’ostacolo Barcellona prima di poter prendere eventualmente parte alla “nuova” rassegna (si partirà dall’1-1 casalingo dell’andata). Ecco quanto segnalato dalla nostra redazione:

FINAL EIGHT CHAMPIONS, UEFA VERSO LA DECISIONE: SI PUNTA AL RITORNO NEGLI STADI

“Final Eight con il pubblico allo stadio. E’ questo il piano dell’Uefa, approfittando della decisione ormai presa di concentrare la fase conclusiva di Champions, in un’unica sede, e di Europa League, in un’unica zona. Ovviamente non si tratterebbe di stadi pieni. L’accesso agli impianti, infatti, verrebbe consentito solo un limitato numero di spettatori, qualche migliaio comunque“.

“Le candidate, ormai, sono trapelate, come anche le favorite. Per la Champions, in prima fila, c’è Lisbona. Ma c’è una variabile da considerare, ovvero l’imminente apertura degli aeroporti portoghesi per i voli provenienti dal Brasile, che è una delle nazioni con il numero più alto di contagiati“.

“Anche per questo motivo che restano in piedi, seppure defilate, le soluzioni alternative, vale a dire Dusseldorf (ma in Germania dovrebbe disputarsi anche la Final Eight di Europa Lague), Madrid e Instanbul. La capitale turca, peraltro, sarebbe la sede originariamente designata per la finale di Champions“.

“Per quanto riguarda la fase finale di Europa League, come già sottolineato, l’ipotesi più probabile è che si disputi in Germania, ma non in una sola città. Le gare, infatti, sarebbero distribuite in 4 stadi differenti, tra Colonia, Dusseldorf, Duisburg e Gelsenkirchen. Nulla da fare, invece, per Danzica, ovvero la sede originaria“.