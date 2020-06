ULTIM’ORA SKY! Dopo gli ottavi di finale cambia la formula della Champions League!

Importanti novità fornite da Sky Sport sulle competizioni europee. La UEFA avrebbe deciso: la Final Eight di Champions si disputerà a Lisbona dopo aver concluso gli ottavi. Stessa formula per l’Europa League, con l’unica differenza che si giocherà in Germania.

Invariate le sedi delle partite di ritorno degli ottavi di finale di Juventus e Napoli.

Scelta invece Budapest per la Supercoppa Europea. La Final Eight della Champions donne si giocherà in Spagna.