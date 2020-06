Conte: “Ospina strepitoso, migliore in campo. Sono soddisfatto dell’Inter, meritavamo di andare in finale!”

Al termine del match Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, Antonio Conte ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Raisport. Di seguito quanto evidenziato:

“L’Inter ha giocato bene, però tutto gira intorno al gol subito.

Stasera a livello di prestazione ho poco da rimproverare. Questo è il calcio che dobbiamo giocare, aggressivo. Abbiamo creato tanto. Forse potevamo essere più cattivi sotto porta. Ospina ha fatto delle parate strepitose. Il gol subito potevamo evitarlo, però, sono soddisfatto perché questa è la strada che abbiamo intrapreso. Contro una signora squadra come il Napoli abbiamo creato noi tantissimo, e abbiamo concesso un gol.

Io vedo il bicchiere mezzo pieno. Ci sono stati tanti salvataggi da parte del portiere, Ospina infatti migliore in campo. Si può migliorare nella cattiveria. Ma ho poco da rimproverare, sono molto soddisfatto. Mi dispiace per i ragazzi che avrebbero meritato la finale.

Il problema era Lautaro o altro?

No, sono soddisfatto. Non dimentichiamo che il Napoli ha giocato una partita chiusa per cercare di difendere e ripartire. Non è semplice per i centrocampisti. Nonostante ciò, abbiamo creato tantissimo. I centrocampisti hanno fatto un buon lavoro. Eriksen si sta integrando, sta lavorando molto e si vede. Non era semplice, ma al tempo stesso se vediamo le classifiche: l’Inter ha dominato.

Mi dispiace ma ne dobbiamo fare tesoro, sono i dettagli a fare la differenza in questo tipo di partite. Questa è la strada. L’Inter ha fatto una partita più che buona. Meritavamo la finale. Io sono molto critico.

Eriksen nel 3-5-2 ha troppo campo da scalare?

No, lui ha giocato dietro le due punte. Io sono soddisfatto della sua prestazione.