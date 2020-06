Radio Marte – Mertens pronto a stringere i denti: contro l’Inter scenderà in campo dall’inizio

Nelle prime ore della mattina è circolata la voce del probabile forfait di Dries Mertens, attaccante del Napoli, alle prese con qualche fastidio muscolare e in dubbio per la gara di domani, contro l’Inter, valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Secondo quanto riporta il collega Pasquale Tina, ai microfoni di Radio Marte, il belga stringerà i denti e scenderà in campo dall’inizio:

“Mertens si è gestito in questi giorni, alla fine credo che proverà a stringere i denti ed essere protagonista in campo domani con l’Inter. In questo momento nessuno ha problemi gravi, ma piccoli acciacchi.

Lo stesso Fabian andrà verificato nell’allenamento di oggi. La sensazione è che Mertens possa partire dall’inizio con Insigne e Politano”.