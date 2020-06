Napoli, la cena di squadra pagata da Gattuso: il tecnico ha offerto la serata a calciatori e dipendenti

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, oltre al suo modo di allenare, si sta contraddistinguendo anche per il suo modo di fare. L’allenatore sta entrando nel cuore dei tifosi, ma anche dei suoi calciatori e della società partenopea.

Dopo il lutto che l’ha colpito (la morte della sorella), il mister calabrese ha voluto esprimere il suo ringraziamento a coloro che gli sono stati vicini invitando calciatori e dipendenti a cena.

Secondo Tuttosport, una cosa del genere non capitava da 5 anni in casa azzurra. C’erano 60 persone tra atleti e dipendenti (staff tecnico, staff medico e magazzinieri). Tutta la serata è stata offerta da Gattuso che non ha badato a spese.