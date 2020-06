L’onorevole Sandra Zampa: “Studiando modi e forme, i tifosi possono tornare allo stadio a luglio. Quarantena ridotta? La vedo difficile”

La sottosegretaria al ministero della Sanità, Sandra Zampa, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato del virus, che ancora ci circonda e anche

Ecco le sue parole:

“Virus? È possibile una seconda ondata, quello che è certo che noi non possiamo escluderlo se gli studiosi ci dicono, a maggioranza, che è probabile. Dobbiamo prepararci. Aggiungo che noi non abbiamo sconfitto il virus, ci stiamo difendendo meglio dal virus. Lo abbiamo ridotto dal punto di vista quantitativo, questo calo è molto ampio, però abbiamo ancora tutti i giorni nuovi casi, piccolo focolai qua e la, quindi sappiamo che il virus c’è ancora. Nulla esclude che con l’inverno, il freddo possa ritornare, se davvero il caldo influisce sul calo del virus.

L’apertura di Bruxelles? Importante per il nostro Paese. Il ritorno dei turisti avverrà quando loro capiranno che siamo un Paese serio, che seguiamo le regole. Dobbiamo fare in modo che le persone si sentano tranquille e sicure. Dopo la Cina, siamo stati i primi in Europa ad avere questo virus. Abbiamo pagato questo prezzo ed eravamo indicati come zimbello da altri paesi.

Quarantena ridotta o cancellata? La vedo difficilissima. Non solo perché questa volta non ho discusso, perché questa decisione non sarà presa solo da noi. Per adesso il comitato scientifico non ha preso in considerazione l’ipotesi di fare un trattamento diverso, c’è anche un discorso di equità, di giustizia, di tutela della salute. Fare il tampone ogni giorno porta ad infiammare le mucose, la gola. Ridurla da 14 a 7? Lo so che è importante per quel Mondo. Spero che i calciatori, le squadre, faranno un sacrificio per questo periodo molto limitato.

Tifosi allo stadio? Personalmente credo che studiando modi e forme ci sia questa possibilità a luglio. Le persone devono entrare una lontana dall’altra, che ci sia un accesso con un controllo della temperatura. A giugno riapriamo le regioni, teatri, cinema all’aperto mantenendo il distanziamento fisico, quindi i tifosi e le squadre devono mantenere un atteggiamento serio, senza abbracciarsi dopo un gol perché metterebbero a rischio la loro salute. Se si vuole una cosa, ma questa cosa richiede un certo comportamento, la si deve accettare. Logicamente numericamente saranno di meno”.