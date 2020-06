Incontro De Laurentiis-Gattuso, c’è la richiesta del mister per il rinnovo: tutti i dettagli

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis nella giornata di ieri ha presenziato a Castel Volturno per discutere di alcune questioni particolarmente rilevanti. Dopo la riunione collettiva con tutta la squadra, il presidente ha parlato con Gennaro Gattuso, in presenza dell’ad Andrea Chiavelli, del ds Cristiano Giuntoli e del suo vice Giuseppe Pompilio. Di seguito quanto riportato dal Corriere dello Sport ed evidenziato dalla nostra redazione:

“Gli argomenti principali di discussione sono stati tre: resoconto sulla partita con l’Inter, accenni di mercato e in ultimo il nodo legato alla questione dei contratti. In primis il discorso dei contratti ha riguardato proprio quello di mister Gattuso, che ha fatto una richiesta al presidente: dare priorità agli accordi con i calciatori e lasciare per ultimo il suo rinnovo. Infatti né De Laurentiis, né il mister hanno deciso di usufruire delle clausole di rescissione, decisione che prelude l’arrivo di un rinnovo. Rinnovo che a quanto pare però dovrà aspettare, per volontà dello stesso tecnico del Napoli”.