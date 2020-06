BOADU NAPOLI – L’edizione odierna de Il Mattino si è aperta con un nuovo nome per il calciomercato del Napoli, quello di Myron Boadu. Il classe 2001, assistito di Mino Raiola, milita attualmente nell’AZ Alkmaar e ha già i riflettori di mezza Europa su di sé.

Boadu Napoli: conosciamo il talento olandese

Myron Boadu

Myron Boadu: doppia nazionalità, olandese e ghanese, nasce il 14 gennaio del 2001 ad Amsterdam.

Il gol ce l’ha nel sangue, un killer istinct senza precedenti per il 19enne sotto la procura di Mino Raiola.

Primo gol con la maglia della nazionale siglato all’esordio: con la maglia dell’AZ Alkmaar, invece, in questa stagione, 38 presenze condite da 20 reti e 13 assist.

Nella sua carriera da professionista, ha vestito solo la maglia dell’AZ Alkmaar, con la quale ha collezionato, in totale 23 reti e 16 assist in 50 presenze.

Una media gol pazzesca se rapportata all’età per il classe 2001: gli occhi di mezza Europa puntati addosso ed un destino già scritto, non ci stupiscono affatto.

Boadu Napoli, la staffetta col Milan e non solo

Boadu (9) in rete nella sfida contro l’Ajax

Un talento così, non può che tirare su di sé tante attenzioni, Myron infatti in Serie A è seguito dal Milan di Stefano Pioli: ala destra all’occorrenza e punta centrale di spessore, nonostante la giovane età, fanno di Boadu il profilo perfetto per i rossoneri.

Il Napoli, dal canto suo, vede già le partenze di Milik e Llorente all’orizzonte e, con l’acquisto di Petagna ed il rinnovo di Mertens, un giovane prospetto come Myron Boadu potrebbe fare al caso dei partenopei.

La sensazione è quella che si stia per scatenare una vera e propria asta per Boadu: il prezzo del cartellino non è ancora lievitato e restano da capire le pretendenti, la volontà del club olandese e quella del giocatore.

La scelta del suo manager, che porta il nome di Mino Raiola, sta a significare che il giovane è pronto ad allargare i suoi orizzonti, sotto la guida del potente agente di Nocera Inferiore, le cessioni di giovani talenti non si contano.

Il suo valore di mercato, secondo transfermarkt oscilla intorno ai 18 milioni di euro, ma, come abbiamo detto prima, se dovesse scatenarsi un’asta, il prezzo del suo cartellino potrebbe salire a livelli esorbitanti.

Qualora il DS, Cristiano Giuntoli, dovesse riuscire a sbaragliare la concorrenza delle pretendenti, il Napoli potrebbe fare un ottimo affare: il contratto in scadenza nel 2023 ed il doppio ruolo che può incarnare (ala destra utile se dovesse partire José Callejon e punta centrale d’alternanza con Mertens e Petagna) potrebbe far davvero comodo al Napoli di Gattuso.

Myron Boadu su FIFA 20

L’aspetto gaming, per quanto disdegnato da molti videogiocatori e tifosi incalliti è un aspetto fondamentale, a volte, che lascia presagire anche quanto il mondo videoludico ci venga incontro per capire le caratteristiche del giocatore.

Sul portale SoFifa, Boadu ha un un valore piuttosto alto pur essendo giovanissimo: è valutato 75. Il suo valore di crescita, nel videogioco, lo porta ad aver un potenziale medio di 88, non male, quindi, anche il suo rendimento in uno dei giochi di calcio più giocati ed amati dai giovani tifosi e non solo.