Giuntoli punta al ricambio generazionale: occhi puntati su tre talentuosi ‘millennials’

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sta lavorando a stretto contatto con la squadra vasta squadra di osservatori per tenere d’occhio diversi profili. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, uno dei nomi in lista è quello di Myron Boadu dell’AZ Alkmaar. L’agente del calciatore è il noto Mino Raiola.

Boadu è un classe 2001 ed ha una valutazione di circa 25 milioni di euro. Boadu vanta 1 presenza ed 1 gol con la maglia dell’Olanda, mentre nel corso di questa stagione ha segnato 20 gol e 13 assist con la maglia dell’AZ Alkmaar in Eredivisie. I numeri lo consacrano come un prospetto di altissimo livello, non può che ricevere apprezzamenti dall’area tecnica del Napoli.

Sul taccuino di Giuntoli sono finiti altri due giovani talenti, entrambi di casa al Red Bull Salisburgo. Il primo nome è quello di Dominik Szoboszlai, classe 2000 che si è messo in luce anche sul palcoscenico della Champions League. Il Napoli ah di recente chiesto informazioni più dettagliate sul calciatore, ma non è l’unico club a seguire il talentoso fantasista. Chiacchierando con i dirigenti del Red Bull Salisburgo, è venuto fuori anche il nome di un altro profilo interessante: Karim-David Adeyemi. Adeyemi è un classe 2002, tedesco di nascita e nigeriano di origine. È una duttile punta che può ricoprire diversi ruoli del reparto offensivo, al Red Bull lo considerano già l’erede di Erling Haaland.