TMW – Godin non ce la fa, cambio modulo contro il Napoli

Diego Godin non parteciperà alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli. Antonio Conte è costretto a cambiare modulo.

Problema in difesa per l’Inter

L’avvicinamento alla semifinale di ritorno di Coppa Italia, appare in salita per l’Inter di Antonio Conte.

Secondo gli aggiornamenti della redazione di TuttoMercatoWeb, infatti, per la trasferta di Napoli il tecnico leccese dovrà fare a meno di Diego Godin e di conseguenza cambierà modulo di gioco:

“Antonio Conte intende far parlare il campo in vista del quale sta facendo lavorare la squadra a un altissimo coefficiente di intensità. Che vuole dire mettere particolarmente alla prova il fisico dei suoi uomini e qualcuno, come Diego Godin, ne ha risentito particolarmente. Il centrale a oggi è fuori dalla gara, de Vrij d’altro canto affiancherà Bastoni e Skriniar davanti alla porta di capitan Handanovic. Centrocampo fatto con Barella e Brozovic, supportati dagli esterni Candreva e Young. Insostituibile la coppia d’attacco letale in campionato e formata da Lautaro Martinez e Lukaku che, con ogni probabilità, godranno dell’estro e della fantasia di Eriksen piazzato alle loro spalle”.