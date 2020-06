Serie A in Tv: Spadafora ha incontrato Sky! Riunione positiva e massima collaborazione da entrambe le parti

Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha divulgato una nota stampa in cui ha evidenziato alcune novità in merito alle partite che verranno trasmesse in Tv. Spadafora ha incontrato Maximo Ibarra, delegato di Sky Italia.

L’incontro è stato del tutto positivo con una massima collaborazione da ambe le parti, queste ultime sono intenzionate a trovare una soluzione che possa accontentare tutto il Paese in questo momento di piena difficoltà.