Lippi: “Gattuso diventerà uno dei migliori al mondo, è più sfrontato di Conte! Napoli-Inter? Rino ha un vantaggio”

Marcello Lippi, ex allenatore della Juventus e della Nazionale Campione del Mondo nel 2006, tra le altre cose, ha rilasciato una lunga intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Di seguito i principali passaggi evidenziati dalla nostra redazione:

“Gattuso diventerà un dei top allenatori d’Europa, lo sta dimostrando a Napoli. È arrivato in un momento molto delicato, ha raccolto una squadra che sembrava essere arrivata alla fine della corsa. Ha recuperato tutte le situazioni difficili con saggezza, tranquillità, coerenza ed anche flessibilità nei comportamenti. Questo Napoli si vede che è una squadra di Gattuso”.

“L’allenatore più sfrontato tra Conte e Gattuso? Direi Rino. Per quanto riguarda la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Inter, Gattuso parte in vantaggio 1-0. La partita è ancora tutta da giocare, bisognerà essere aggressivi e non commettere errori. Non ci sono calcoli da fare, credo che Conte la stia preparando allo stesso modo”.