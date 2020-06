Gesto da applausi di Insigne: “Mister vogliamo che si distragga un po’ insieme a noi” e invita Gattuso a cena con tutta la squadra

Il noto giornalista Raffaele Auriemma ha riportato un bel retroscena sul legame tra la squadra e mister Rino Gattuso all’interno dell’edizione odierna di Tuttosport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il vero senso di squadra si evidenzia fuori dal campo da gioco, quando l’allenatore e i calciatori decidono di trascorrere del tempo insieme. Lunedì il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha invitato a nome di tutta la squadra mister Gattuso per una cena. Il senso principale di questo gesto è legato alla volontà di stare vicini al mister in un momento così complicato per lui. Gattuso ha da poco perso la sorella alla quale era molto legato e sta soffrendo in silenzio. ‘Andiamo mister, voglio che lei si distragga un po’, in mezzo a tanti ragazzi che le vogliono bene’, sarebbe stato il messaggio del capitano azzurro”