Feltri: “Io a Napoli? Non voglio fare il posteggiatore abusivo!”

Vittorio Feltri, direttore del quotidiano Libero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel suo editoriale odierno. Immancabili alcuni commenti sulla città di Napoli. Ecco cosa ha detto:

“Un paio di mesi fa sono stato ospite del programma televisivo condotto da Mario Giordano. In prima serata registrai un’intervista su temi attuali e nel frattempo il presidente della Campania De Luca sceglieva di chiudere i confini della sua regione. Venni chiamato a commentare questa decisione, nonostante a me non interessasse andare a Napoli ne trasferirmi lì per lavoro, dato che non è mia intenzione diventare un posteggiatore abusivo”.

“Aggiunsi inoltre che il capoluogo campano è abitato anche da gente che non soffre di complessi di inferiorità, ma è inferiore. Tutti sanno che il meridione soffre in ambito produttivo, il reddito dei suoi cittadini è la metà di quelli del Nord ed inoltre è devastato dalla criminalità. Nonostante tutto sono stato linciato come avessi offeso il popolo del Sud!”

“Ora però si dà il caso che si è scatenata una bufera contro la Lombardia, accusata di aver commesso ogni nefandezza in occasione del Covid, come se il virus fosse stato realizzato da Attilio Fontana e dai suoi collaboratori. Contro questa regione pilota, provenienti dal meridione, sono stati lanciati strali velenosi“.