De Laurentiis pronto a blindare Gattuso: le cifre del rinnovo di contratto

Il quotidiano torinese Tuttosport si è soffermato all’interno dell’edizione odierna sul rinnovo di contratto di Rino Gattuso con il Napoli, spiegando la posizione di Aurelio De Laurentiis. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’arrivo di De Laurentiis al centro sportivo di Castel Volturno sarà molto importante, per incontrare Gattuso e rivolgergli di persona le condoglianze per la scomparsa della sorella. Il discorso si sposterà poi verso ambiti più lieti: il rinnovo di contratto. Entrambe le parti hanno interesse nel trovare un accordo prima della fine della stagione, per poter ripartire con maggiore serenità. Entro oggi il patron azzurro avrebbe a disposizione una clausola per liberarsi di Gattuso dietro una penale di 500mila euro, opzione che chiaramente non verrà esercitata. Anzi, potrebbe essere il giorno giusto per trovare un accordo sul futuro contratto. L’idea di De Laurentiis è quella di un triennale con una base di 1,6 milioni di euro, che andrebbe a salire negli anni, più eventuali bonus”.