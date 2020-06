De Laurentiis atteso oggi a Castel Volturno, tutti gli ordini del giorno: dalla questione stipendi ai rinnovi

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, nella giornata di oggi il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis arriverà al centro tecnico di Castel Volturno. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Previsto oggi per De Laurentiis un ricchissimo menù, i piatti del giorno sono diversi. La priorità sarà un caloroso abbraccio virtuale alla squadra, per poi spaziare da una chiacchierata con Callejon per un possibile rinnovo. Saranno mossi inoltre passi avanti per il rinnovo anche di Rino Gattuso, per il quale sono da limare alcuni dettagli. Potrebbe arrivare la firma sui rinnovi di Mertens e Zielinski, che non sono ancora ufficiali. Ultimo, ma non per importanza, il discorso legato alla questione stipendi: fermi da febbraio a causa dello stop forzato generato dalla pandemia”.