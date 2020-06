Coppa Italia, cambiano orari e regolamento: atteso oggi l’annuncio ufficiale

Come anticipato dalla Gazzetta dello Sport all’interno dell’edizione odierna, è atteso nella giornata di oggi l’annuncio di alcuni cambiamenti riguardanti le semifinali di Coppa Italia. Il primo cambiamento è quello riguardante l’orario di inizio: i match inizieranno alle 21.

Il secondo cambiamento, più rilevante, è l’abolizione dei tempi supplementari. La Lega è venuta in contro alle richieste dei club e ha stabilito che in caso di parità nel doppio confronto al termine dei 90′, si andrà direttamente ai calci di rigore. Ciò è stato deciso per evitare ai club il rischio di dover ripartire con 120′ nelle gambe, visto il tour de force che attende tutte le squadre.