Luperto, l’agente: “Tante offerte in questi anni, ma il Napoli non ha mai trattato. Per il futuro…”

Il procuratore sportivo Diego Nappi, agente tra gli altri di Sebastiano Luperto, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Linea Calcio, trasmissione in onda su Canale 8. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“A Napoli c’è molta pressione, la bravura tecnica non basta: ci vuole carattere. Luperto ha sempre dimostrato serietà, in ogni occasione. È cresciuto molto in questi anni, lo ha fatto con Benitez, poi con Sarri, Ancelotti ed ora con Gattuso. Lo scorso anno contro Haaland giocò una partita memorabile, significa che il ragazzo c’è: fisicamente e mentalmente. Giocare nel Napoli è un orgoglio”.

“Il futuro di Luperto? In Italia è stato apprezzato da molte squadre, anche perchè sono rari i difensori mancini come Sebastiano. Negli ultimi anni però il Napoli non si è mai seduto a trattare con nessuna squadra. Per il futuro vedremo…”