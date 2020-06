Abolizione delle mascherine in panchina in Bundesliga: cambia il protocollo!

La DFL, in accordo con la DFB, ha annunciato che giocatori e staff in panchina non dovranno più indossare i dispositivi di protezione individuale come fatto fino ad ora.

Sia i giocatori, lo staff tecnico e il quarto uomo non avranno più l’obbligo di indossare la mascherina mentre si trovano in panchina (o sulle tribune), a patto che venga mantenuta la distanza interpersonale di un metro e mezzo fuori dal campo. Lo stesso varrà per i rappresentanti dei club situati sulle tribune.

Un’altra novità riguarda anche il numero di giornalisti che potranno entrare allo stadio. Si passerà infatti da 13 a 26. Sugli spettatori invece nessun cambiamento, questi ultimi per ora dovranno continuare a sostenere le loro squadre lontane dai rispettivi stadi.