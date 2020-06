Torres Napoli – Il Napoli continua a monitorare calciatori per la prossima stagione, soprattutto giovani che potrebbero dare nuova linfa alla squadra e pronti a diventare importanti in futuro.

Come ultimo nome, in ottica azzurra, è uscito quello di Ferran Torres, attaccante del Valencia.

Chi è Ferran Torres Garcia

Ferran Torres García, classe 2000, nato il 29 febbraio a Foios. Cresciuto calcisticamente nel Valencia da quando aveva 6 anni. Nel giro della nazionale under 19 spagnola, nella scorsa estate è stato indicato dall’UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020.

Ala destra, ma gli piace giocare su tutto il fronte offensivo. All’occorrenza può fare anche il falso nueve. In questa stagione, fino alla pandemia, ha giocato 35 gare (contando tutte le competizioni) segnando 6 gol e fornendo 7 assist.

Ferran Torres

Torres Napoli, l’interessamento

Secondo quanto rivela Radio Kiss Kiss, il Napoli è molto interessato a Ferran Torres: “L’agente non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma il Napoli, secondo fonti molto attendibili, è molto interessato al calciatore, uno dei profili giusti, quelli che interessano maggiormente il club partenopeo”.

Instagram

Ferran Torres è molto attivo anche sui social. Su Instagram, lo spagnolo, è seguito da 136 mila follower con 461 post all’attivo.