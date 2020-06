Sky – Manolas verso il recupero: rientrerà dopo la Coppa italia

Kostas Manolas, difensore del Napoli, si è infortunato qualche settimana fa. Una brutta notizia per il club partenopeo che dovrà fare a meno del suo calciatore per la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter e per l’eventuale finale.

Ma secondo Francesco Modugno, giornalista Sky, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, l’ex Roma rientrerà prima del previsto: “Manolas? Si, i tempi si sono accorciati. La possibilità concreta è che guadagni un po’ di tempo sui tempi che parlavano della prima decade di luglio, magari per la fine di giugno per intenderci. Ovviamente non ce la farà per la Coppa Italia”.