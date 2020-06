Napoli-Inter, rifinitura al San Paolo: c’è un rischio per il prato, la situazione

PRATO SAN PAOLO – Da oggi a venerdì ogni giorno può essere quello giusto per l’arrivo del presidente De Laurentiis a Castelvolturno, si legge su TuttoSport. Presidente e squadra hanno bisogno di ragionare sulle questioni rimaste in sospeso, come quella degli stipendi congelati in periodo di emergenza sanitaria e di lockdown.

I giocatori nell’attesa si preparano a tornare in campo con le indicazioni di mister Gattuso. “Il gruppo si fida ciecamente e segue ogni indicazione che fornisce” scrive il quotidiano. La squadra azzurra è diventata compatta ed è in una condizione di forma più che sufficiente. A non esser pronto forse è il prato dello stadio San Paolo!

“Il club sta provando ad organizzare la rifinitura pre -Inter, venerdì al San Paolo. Per adesso è ancora in forse: il manto erboso è stato appena rifatto e si potrebbe rovinare con un allenamento il giorno precedente al match” si legge.