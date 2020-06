Dopo un lungo stop, gli azzurri si preparano a tornare in campo per Napoli-Inter. L’edizione odierna de La Repubblica scrive che Gattuso non lascerà niente al caso: il tecnico del Napoli farà svolgere la seduta di rifinitura del venerdì al San Paolo, prima di andare in ritiro.

Il quotidiano fa sapere che tra 24 ore scadrà il pagamento della mensilità di maggio ai tesserati della società: il presidente De Laurentiis, per via dell’emergenza Coronavirus, ha congelato quelle di marzo ed aprile. “I giocatori aspettano con fiducia un segnale di disgelo dal loro datore di lavoro, che in questo momento sarebbe prezioso per la serenità del gruppo” scrive la Repubblica. ADL sarà al San Paolo sabato sera, per la sfida contro l’Inter ma potrebbe essere al fianco degli azzurri già prima. Sul quotidiano nella sua edizione odierna si legge che il presidente farà un blitz da Capri il giorno della vigilia della Coppa Italia.