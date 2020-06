Gaetano Letizia ammette: “Inzaghi ci carica per i record. Giocare contro il Napoli sarà molto bello. Giuntoli? Gli devo tutto”

Gaetano Letizia, terzino destro del Benevento, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del ritorno al calcio giocato e di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli.

Ecco le sue parole:

“Abbiamo ripreso, è stata una gioia ritornare ad allenarci. Conoscete il mister, ci sta caricando per fare tutti i record e possibili. Il mister ci parlava della promozione già in ritiro. Avendo questi punti di vantaggio ci dobbiamo preparare, la Serie A non è la Serie B.

Abbiamo una grande squadra, qualcuno ha fatto già la Serie A. Quest’anno vorremmo andare in A per rimanerci, come dice anche il mister.

Napoli? È un sogno. Giuntoli? Giocavo in D con il Pianura, semifinale play off con il Carpi e lì mi ha visto. Dopo due anni mi ha portato al Carpi in C1 e abbiamo vinto il campionato. È una grandissima persona e gli devo tanto. Ci sentiamo per consigli”.