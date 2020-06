FERRAN TORRES NAPOLI – È notizia recente quella dell’interessamento da parte del Napoli di Aurelio De Laurentiis per il giovanissimo Ferran Torres, esterno offensivo classe 2000 del Valencia, che fa già faville in Liga e in Champions League con la maglia dei pipistrelli. Segnalato come uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico europeo, fresco 20enne, ala destra dei Murcielagos che piace già a mezza Europa, e su di lui ci si è fiondato anche il club azzurro.

L’INTERESSE DEL NAPOLI PER FERRAN TORRES È TRAPELATO QUEST’OGGI

Ma, per chi conoscesse di meno questa gemma del calcio spagnolo, ecco qui presente un identikit di quello che potrebbe rivelarsi il sostituto perfetto di José Maria Callejon, in scadenza di contratto e non sicuro di rimanere a Napoli, e che interessa tanto allo stesso Valencia.

FERRAN TORRES NAPOLI, STATISTICHE E RUOLO

Il ragazzo promette bene: data di nascita 29 febbraio 2000, appena 20enne, prodotto del vivaio valenzano, è già alla terza stagione da elemento chiave della squadra, con quest’ultima in assoluto come maggiormente proficua. Finora, in questa stagione 2019/20, il ragazzo ha collezionato già 35 presenze segnando 6 gol e regalando 7 assist ai compagni. Per essere ancora più precisi: 4 gol e 4 assist ne LaLiga; 2 gol e 2 assist in Champions League; l’ultimo assist fornito in Copa del Rey.

Ferran Torres (20), ala destra del Valencia

Ferran Torres in totale, in queste prime quattro stagioni di professionismo (3 con la maglia della prima squadra del Valencia), ha collezionato già 100 presenze esatte – fino a prima del lockdown dovuto al Covid-19 – marcando 10 gol e fornendo 16 passaggi vincenti. In tutto ha giocato globalmente 5.545 minuti, di cui quasi la metà (2.622 minuti) solo in questa stagione.

Esterno d’attacco destro che riesce ad utilizzare benissimo entrambi i piedi: che vantaggio! Ottimo per qualsiasi tipo di manovra offensiva, dunque, bravo sia a rientrare per calciare ma anche ad inserirsi largo alle spalle degli avversari per servire il pallone in area. Tra le migliori caratteristiche da annoverare un dribbling fluido e un’ottima precisione nei cross (pare adatto al Napoli, che è la squadra che secondo WhoScored effettua più cross in media a partita in questa Serie A, 24). Da evidenziare anche una certa propensione per il tiro dalla distanza, che non fa mai male.

Il suo acquisto sarebbe pienamente giustificato, potremmo dire. Qualora il ds Cristiano Giuntoli dovesse riuscire a sbaragliare la fittissima concorrenza per lui (tra le squadre interessate anche la Juventus), il Napoli farebbe un affare incredibile! Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2021, e un valore di mercato (che quindi può diminuire) di 45 milioni di euro secondo Transfermarkt.

Gli azzurri cercano proprio un esterno d’attacco destro da alternare al neo-acquisto Matteo Politano, arrivato a gennaio dall’Inter, per sostituire il possibile partente José Maria Callejon.

Le migliori giocate di Ferran Torres, dal canale YouTube Total Football

FERRAN TORRES IN NAZIONALE

Anche con la sua Spagna il ragazzo ha cominciato a manifestare il suo grandissimo potenziale: finora sono 45 le presenze raccolte nelle selezioni minori (22 nell’Under 17, 17 nell’Under 19 e le ultime 6 nell’Under 21). Nelle tre selezioni della Roja ha siglato 11 gol e 7 assist (ancora nessun gol e assist nell’Under 21, 9 reti e 3 assist nell’Under 19 mentre ha segnato 2 gol e fornito 4 assist nell’Under 17).

FERRAN TORRES SU FIFA 20

Il noto portale online SoFifa riporta come Ferran Torres, nel noto gioco della casa EA Sports, FIFA 20, possegga già un valore piuttosto alto pur essendo giovanissimo: è valutato 79. Il suo valore di crescita, nel videogioco, lo porta ad aver un potenziale medio di 88: anche il mondo videoludico ci lascia intendere che tipo di prospetto ci ritroviamo davanti.

Lorenzo Gentile