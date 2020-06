Fabian Ruiz, Demme e Zielinski sono i punti fermi del Napoli: ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, non si è lasciato convincere da offerte allettanti: i suoi gioiellini valgono più di ogni offerta.

“Il presidente non si è lasciato intimorire dalle pretese del centrocampista polacco durante la discussione per il rinnovo. Così come non si è lasciato tentare dagli 80 milioni che Real Madrid e Barcellona sarebbero stati disposti a pagare per il mediano della nazionale spagnola” si legge sul quotidiano.