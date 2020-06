Daniele Faggiano ammette: “Luperto ci piace, ma il Napoli non l’ha mai voluto cedere. Lozano? I calciatori azzurri li prenderei tutti”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato, oltre dei contratti in scadenza, anche di Luperto e Lozano, due calciatori che piacciono molto al club emiliano.

Ecco le sue parole:

“Contratti in scadenza il 30 giugno? Penso che sia una cosa semplice. Il campionato deve finire, quando finirà il calciatore può svincolarsi. La stagione finirà il 31 agosto e il contratto non scadrà il 30 giugno.

I calciatori dovranno essere tesserati fino a quando il campionato si giocherà. La pandemia non l’ha decisa nessuno, è capitata e quindi ora ci vuole il buon senso di tutti. Io sono tranquillo, perché se non dovesse succedere che mi diano i giocatori che ho in prestito fino ad agosto, c’è qualcosa di malato, perché di queste cose non si deve parlare, sembra così ovvio cosa fare. I calciatori hanno il buon senso e non penso ci siano problemi.

Giuntoli? Io mi sento sempre, mezz’ora fa con Pompilio. Mi sento con tutti. Torino? Si, siamo curiosi di vedere a che punto stiamo. Io sono sempre teso, fin quando non vedo, non ci credo.

Luperto a Parma? È un calciatore che piace a me, al mister e alla società. Un bravo ragazzo, un ottimo giocatore. Lo abbiamo sempre cercato, ma il Napoli non l’ha mai voluto dare. Mai dire mai.

Lozano? Non si discute, tutti i calciatori del Napoli prenderei io. Se me li danno e li pagano pure (ride).