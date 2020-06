Ad agosto ripartirà anche la Champions: il Napoli proverà a superare il Barcellona nel ritorno degli ottavi. Dopo l’1-1 dell’andata, gli azzurri voleranno in una surreale atmosfera del Camp Nou per provare l’impresa.

Leo Messi, si legge su La Repubblica, in vista della gara, ha avvertito i suoi che è bene migliorare. “Guai se non miglioriamo, giocando come all’andata, non si vince” sono le sue parole a La Nacion riportate dal quotidiano.