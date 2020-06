Setièn, all. Barcellona: “Messi è in ottima forma, vorrei averlo sempre in campo anche se si dovrà giocare molto”

L’allenatore del Barcellona Quique Setién ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un’intervista ai microfoni di El Partidazo de Movistar. Di seguito i passaggi principali evidenziati dalla nostra redazione:

“Messi sta bene, non avrà alcun problema a scendere in campo. Un altro nostro giocatore ha avuto una contrattura muscolare, ma Messi è in ottime condizioni. Per quanto mi riguarda, preferisco averlo sempre in campo, anche se si dovranno giocare tante partite in pochi giorni”.