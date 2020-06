Pedullà: “Il Napoli comprerà un grande attaccante: le ultime su Immobile, Belotti e Osimhen”

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, il Napoli è pronto a piazzare il grande colpo in attacco nel corso della prossima finestra di mercato. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli sta aspettando di capire l’evoluzione della situazione con Milik, ma di sicuro prenderà un grande attaccante. Nel corso delle ultime ore si è rifatto prepotentemente avanti il nome di Andrea Belotti del Torino, ma la pista non sembra particolarmente accesa, perchè il Toro lo considera incedibile. Immobile è il sogno di tutta Napoli, ma il calciatore sta bene alla Lazio ed è inverosimile un suo movimento dalla capitale. Il profilo in vetta alla lista del Napoli è quello di Victor Osimhen del Lille. Il calciatore ha aperto in maniera completa ad un suo trasferimento all’ombra del Vesuvio. La valutazione del calciatore fatta dal club è però molto elevata. Nonostante ciò, il Napoli punta ad abbassare la cifra forte dei buoni rapporti con il club, possibile l’inserimento di una contropartita. Sarà fondamentale anticipare i club di Premier League, campionato in cui il nigeriano ha molto mercato”.