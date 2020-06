Sky – Napoli, ultimo giorno per “risolvere” il contratto di Gattuso: la società partenopea non attiverà l’opzione

Oggi, 8 giugno, sarebbe l’ultimo giorno per risolvere, con una rescissione unilaterale, il contratto di Gennaro Gattuso, da parte del Napoli.

L’allenatore azzurro lo avrebbe potuto fare anche lui, entro fine aprile, ma entrambe le parti hanno deciso di continuare insieme.

Infatti, come riporta Sky, a Castelvolturno nessuno pensa di liberarsi del mister partenopeo e questa opzione presente nel suo contratto non sarà attivata. Anzi, la dirigenza campana sta pensando al rinnovo con un nuovo contratto triennale per “Ringhio”.