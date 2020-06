Napoli, rientro lampo per Manolas: il greco sarà a disposizione di Gattuso prima di luglio

Qualche settimana fa, l’infortunio di Kostas Manolas, non è stato preso bene dal Napoli. Infatti, un po’ di preoccupazione c’era. Non contare sul greco in questo periodo di tour de force, è una notizia non proprio buona.

Per fortuna, l’ex Roma corre verso un recupero lampo. Il classe ’91, alle prese con un problema muscolare, secondo Sky, potrebbe rientrare prima.

In un primo momento, il suo rientro era stato previsto per luglio, invece, il calciatore dovrebbe saltare la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, in programma sabato e l’eventuale finale della competizione, mercoledì 17. Mentre, potrebbe essere a disposizione per la trasferta di Verona, contro l’Hellas, mercoledì 23 o per la gara successiva, in casa, contro la Spal.