SKY – Il Napoli sta studiando il programma della settimana: possibile ritiro a Castel Volturno e rifinitura al San Paolo

Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, il Napoli sta studiando al meglio il programma per questa settimana che precede il tanto atteso ritorno in campo. Manca infatti sempre meno alla sfida contro l’Inter valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

La società partenopea sta valutando con attenzione il da farsi nei giorni immediatamente precedenti alla sfida. Le questioni in dubbio sono due: la possibilità di andare in ritiro a Castel Volturno alla vigilia del match e se sia il caso o meno di effettuare la rifinitura venerdì al San Paolo. Tutte le decisioni verrano prese in forma ufficiale nel corso dei prossimi giorni.