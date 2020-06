NapolI Azmoun – Il Napoli tiene sempre tra i suoi obiettivi l’attaccante dello Zenit, ovvero Sardar Azmoun. L’iraniano piace alla società partenopea, ma per ora, nessuno offerta ufficiale e nessuna chiusura dell’operazione.

Il calciatore, qualche settimana fa, ha rivelato di voler fare un’esperienza in un altro campionato, ma che deciderà la società russa il suo futuro.

Sardar Azmoun

Napoli Azmoun, il retroscena

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, c’è un curioso retroscena sulla trattativa tra il Napoli e il classe ’95. Infatti, il direttore sportivo dei partenopei, Cristiano Giuntoli, lo voleva prendere già a gennaio, prima di acquistare Andrea Petagna.

L’operazione però, non è andata in porto. Motivo? Il dirigente si è dovuto fermare perché non c’era lo slot libero per gli extracomunitari.