Mauro: “A nessuno frega delle partite! L’obiettivo sono i soldi dei contratti”

Massimo Mauro è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal. L’ex giocatore della Juventus è intervenuto sulla ripresa del calcio italiano:

“È giusto che si tenti di concludere la stagione, speriamo che vada tutto bene in senso pieno: certo ci sono tante incognite, ma nel frattempo è già un grande risultato riprendere a giocare. Devo dire che non sono proprio ottimista, veder finire il campionato senza pubblico non mi piace, non è la stessa cosa, non sarà lo stesso discorso per scudetto e lotta per non retrocedere. Bisogna finire per questioni economiche, ma l’interesse del pubblico dovrebbe essere messo almeno alla pari. Problemi fisici condizioneranno le gare? Non gliene frega niente a nessuno, non è il pensiero principale di presidenti e allenatori, l’obiettivo sono i soldi dei contratti e non è un male dirlo o pensarlo. Qualcuno si fa male? Pazienza, fa parte del gioco”.