L’OMS sul Coronavirus: “Niente guanti, neanche nei supermercati! Con l’uso di questi aumenta il rischio di contagio”

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riportato una novità in merito all’emergenza Covid. Quest’ultima ha infatti affermato che è sconsigliato l’uso di guanti e che questi possono aumentare il rischio di contagio.

Pare che i guanti non offrano una protezione completa, il loro uso può aumentare il rischio di diffusione del contagio. Per questo motivo, l’OMS in luoghi pubblichi come i supermercati, sconsiglia di utilizzare i guanti.