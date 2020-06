GONZALEZ NAPOLI – Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb.com, il Napoli sta continuando a sondare i migliori prospetti del panorama calcistico internazionale per rinforzare il proprio attacco. Nelle ultime ore un nuovo nome ha scalato le gerarchie nella lista dei desideri di mercato del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli. Il ds partenopeo ha messo gli occhi su Nicolas Gonzalez, che attualmente gioca nello Stoccarda in Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca.

Gonzalez Napoli, caratteristiche e numeri

Nicolas Gonzalez è un attaccante argentino classe ’98 di piede mancino. Gonzalez è il prototipo dell’attaccante moderno, può ricoprire agilmente tutti i ruoli del reparto offensivo: può agire da ala su entrambe le fasce e da punta centrale, sia da solo che in coppia. Il giovane talento ha già debuttato con la maglia dell’Argentina, con la quale ha collezionato 3 presenze. Nel corso di questa stagione in Zweite Bundesliga con la maglia dello Stoccarda ha giocato 23 partite, segnando 9 gol e regalando 3 assist ai propri compagni. In Coppa di Germania ha invece fatto registrare 1 gol e 1 assist in 2 partite.

Il profilo di Nicolas Gonzalez ha stregato Giuntoli ed il suo entourage. Secondo il noto portale di calciomercato Transfermarkt, il valore attuale del giocatore è di circa 7,5 milioni di euro. Considerato il potenziale pressoché illimitato del talento argentino e le cifre che girano all’interno del calciomercato attuale, il prezzo del suo cartellino può risultare irrisorio. De Laurentiis e Giuntoli stanno valutando con attenzione questa pista, perchè potrebbe rappresentare un vero e proprio affare di calciomercato. Non sono state ancora presentate offerte ufficiali né al club né al calciatore, ma il profilo di Gonzalez è all’interno della lista degli obiettivi del Napoli. Le caratteristiche rientrano tutte pienamente all’interno dei parametri societari, quindi non sarebbe strano se la pista si accendesse improvvisamente nel corso delle prossime giornate.