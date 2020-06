FOTO – Follia dei tifosi della Reggina! Assembramenti in piazza per festeggiare la promozione

La Reggina è tornata in Serie B dopo ben 6 anni. La notizia però non è quest’ultima bensì i festeggiamenti avvenuti nelle piazze calabresi in cui si sono riuniti tantissimi tifosi. Inevitabili gli assembramenti incontrollati, anche in periodo post pandemia. È opportuno ricordare infatti che le manifestazioni sono consentite in forma statica e con il rispetto di una distanza di sicurezza e con i dispositivi di protezione personale.

Tutte norme che sono venute meno nel corso della festa di questo pomeriggio, che l’account ufficiale della squadra – che avrebbe dovuto dare il buon esempio in questa vicenda – ha mostrato sui social network, dando il via anche all’effetto emulazione e permettendo ad altri gruppi di tifosi di aggiungersi alla festa.

