Corvino: “Interesse del Napoli per Milenkovic? Non mi stupisce, per lui rifiutammo l’offerta di una big di Premier”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Pantaleo Corvino ha rivelato un retroscena di mercato su Nikola Milenkovic ai microfoni di Radio Musica Television. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Milenkovic e Pezzella sono due calciatori frutto del mio secondo ciclo alla Fiorentina: si puntava a giocatori giovani da affiancare a calciatori con esperienza. Hanno entrambi molto mercato, non mi stupisce l’interesse del Napoli per Milenkovic perchè per lui rifiutammo una grande offerta dalla Premier League. Castrovilli fu un investimento a lungo termine, in futuro dimostrerà ancora di più il suo vero valore, potrà fare bene”.