Campionato femminile ufficialmente sospeso: i verdetti finali

Nel corso della riunione odierna il Consiglio Federale ha stabilito che il campionato di Serie A femminile non ripartirà dopo lo stop legato alla pandemia da Coronavirus. Di seuguito i verdetti definitivi:

Juventus prima, ma lo Scudetto non sarà assegnato. Per assegnare un posto in Champions League a Fiorentina e Milan si ricorrerà all’algoritmo. L’Orobica retrocede in Serie B, mentre il Napoli è promosso in Serie A.